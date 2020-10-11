Города с самым грязным воздухом в мире: на каком месте Киев

В Киеве не раз фиксировался высокий уровень загрязненности воздуха. Сегодня утром в столице воздух был едва ли не самый загрязненный в мире опасными веществами. Однако ближе к полудню ситуация начала восстанавливаться.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга в реальном времени IQAir.
Так, по состоянию на сегодняшнее утро Киев занимал четвертую строчку с показателем индекса качества воздуха 130 при норме в 50. При такой загрязненности жителям городов не рекомендуется лишний раз выходить на улицу или открывать окна.
Однако спустя пару часов, по состоянию на 12:30, Киев поднимался на 18-е место с показатели в 80+.
А первые места удерживают индийские Дели и Мумбаи (1-е и 3-е места соответственно), а между ними на второй строчке Дакка (Бангладеш). В Москве на данный момент ситуация хуже, чем в Киеве.
Как сообщали новости "Сегодня", в апреле худший показатель воздуха в мире был зафиксирован именно в Киеве. Тогда средний уровень загрязненности воздуха в украинской столице оценивался в 155 пунктов.
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