Горожан просят придумать имя для жирафа, который родился в зоопарке под Киевом (видео)

В зоопарке "12 месяцев" под Киевом у пары жирафов Мари и Николая Степановича (животное так назвали в честь поэта Николая Гумилева) родился детеныш. Это уже второй малыш у этой пары жирафов, которые живут тут с 2015 года. Как сообщает корреспондент "Сегодня" в зоопарке объявили конкурс на имя для жирафа.

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В 2017 году у пары жирафов родился первенец, который получил имя Вито. Так его назвали владельцы. В момент рождения малыша они находились в Италии на Сицилии, посещая музей мафии. Животное назвали в честь Вито Корлеоне – главного героя романа "Крестный отец".

Впрочем, жирафа которому уже исполнилось три года, смотрители зоопарка называют Виталием. Теперь у него появился маленький братик.

"Новорожденному малышу мы пока не придумали имя. Новостей приятных вокруг, увы, нет. А называть его Коронавирусом или Байденом, нам не хочется. Поэтому мы хотим попросить наших посетителей поучаствовать в конкурсе на лучшее имя для нашего маленького жирафа. Хочется, чтобы в имени было что-то итальянское, как у его брата или что-то поэтическое, как у его папы, который назван в честь поэта Гумилева", – рассказал сайту "Сегодня" Михаил Пинчук, владелец зоопарка "12 месяцев".

Малыш родился на Покрову, 14 октября. Сотрудники ждали пока он пройдет двухнедельный карантин. Им удалось его забрать у родителей, и вынести на внешний вольер, где малыш смог побегать под лучами солнца.

"Наш малыш значительно окреп. И уже с пятницы его смогут увидеть все посетители зоопарка во внутреннем вольере, где он будет находиться вместе со своей семьей. Малыш – бодрый, жизнерадостный и очень симпатичный", – добавляет Михаил Пинчук.

Ранее мы писали, что в Киевском зоопарке провели уникальную операцию. При помощи анестезии ветеринары сделали комплексный ветеринарный осмотр медведей Чипа и Дейла – это потомки пары бурых медведей Потапа и Насти.

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Напомним, в зоопарке английского Бостона (графство Линкольншир) уже полтора года живет необычный попугай по кличке Чико. Девятилетняя птица удивляет посетителей восхитительным исполнением песен западных поп-икон.

Смотрите сюжет – в Киевской области родился жираф:

Видео: Сегодня

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