Горы мусора и стрип-клуб вместо укрытия. Что не так с бомбоубежищами Киева

В некоторых убежищах можно переждать только "критический момент" – пару часов, потому что там нет запасов продуктов, питьевой воды и оборудования для длительного пребывания людей

В Киеве некоторые бомбоубежища вовсе не подготовлены на случай ЧС. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве расположено около пяти тысяч подземных укрытий. Но при этом не все хорошо подготовлены, если вдруг произойдет чрезвычайная ситуация.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о проблемах бомбоубежищ Киева.

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Бомбоубежища в Киеве не готовы к нападению

В столице насчитывается около пяти тысяч подземных укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Но подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук. Там люди смогут находиться 2-3 суток. Об этом сообщил глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Во всех остальных убежищах можно переждать только "критический момент" – пару часов, потому что там нет запасов продуктов, питьевой воды и оборудования для длительного пребывания людей.

По словам Ткачука, и в хранилищах, и в укрытиях с 2014 года проводились постоянные проверки. Сейчас эти объекты промаркированы, на их дверях должно быть объявление, что это объект гражданской защиты с указанием фамилии контактного лица и номера телефона человека, у которого находятся ключи от укрытия.

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За прошедшие восемь лет удалось увеличить количество обустроенных объектов гражданской защиты с 1,5 до почти 5 тысяч, отметил Ткачук.

"Из этого объема у нас сейчас примерно 19% объектов в состоянии "не готовы". И в основном, это те, которые находятся в частной собственности", – сообщил он.

Ткачук объяснил, что эти бомбоубежища находятся в частной собственности и владельцы не дают провести там инвентаризацию.

"Подобная проблема возникает и с отдельными ОСМД в столице. Руководители этих организаций не дают проверяющим доступ к подвальным помещениям", – добавил Ткачук.

Шокирующее состояние одного из укрытий Киева

В социальных сетях обсуждают фото столичного подвала, который захламлен мусором. Фото помещения, которое должно служить укрытием в случае чрезвычайной ситуации, опубликовал народный депутат Украины Роман Грищук. По его словам, многие другие помещения в городе заняты парикмахерскими и магазинами.

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В КГГА "Сегодня" сообщили, что пока неизвестно, где именно в столице сделано это фото. Сейчас выясняют точный адрес помещения, и кто балансодержатель данного объекта.

Шокирующее состояние укрытия в Киеве. Фото: Шептун/Telegram

Нам пояснили, что тот, кто опубликовал это фото, в полной мере не владеет информацией о защитных сооружениях. По закону в сооружениях двойного использования могут находиться парикмахерские, аптеки, магазины.

"Мы в ближайшее время подготовим разъяснительный материал для таких депутатов на тему: что такое защитные сооружения и почему там может что-то размещаться. Но в случае чрезвычайно ситуации, эти помещения могут стать укрытием для населения", – пояснили нам в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

В мэрии поясняют, что в городе достаточно много объектов, которые пока не готовы к использованию, таких порядка тысячи. Балансодержатели должны их содержать в порядке, не допускать захламления мусором, убирать воду в случае подтопления.

В мэрии подчеркивают, что поэтому такие объекты укрытия в подвалах должны быть закрытыми и приведены в порядок. Тогда в них не будут селиться бездомные и устраивать наркопритоны.

В центре Киева вместо бомбоубежища открыли стрип-клуб

В Киеве в подвале незаконно организовали стриптиз-клуб. На этом месте по плану должно быть бомбоубежище.

Стриптиз-клуб в подвале открыли на улице Большой Васильковской, 58, где должно находиться бомбоубежище.

Охранник заведения сказал журналистам, что в случае чрезвычайной ситуации всех обязательно пустят в бомбоубежище. При этом показать ВИП-ложи страж порядка отказался.

Как выглядит стриптиз-клуб в укрытии. Фото: google/maps

Журналисты "Сегодня" проверили бомбоубежища столицы

В столице начали проверять бомбоубежища на фоне напряженной ситуации на границах Украины с Россией. Сайт "Сегодня" узнал, сколько укрытий есть в городе.

Всего в Киеве почти 5 тысяч защитных сооружений.

"Они расположены на предприятиях критической инфраструктуры. Они для защиты максимально работающей смены на самом предприятии. Также есть еще один вариант защитных сооружений. Это объекты двойного использования", – рассказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

К объектам двойного использования относятся:

подвальные и полуподвальные помещения,

углубленные станции метрополитена,

подземные паркинги,

подземные переходы.

Одновременно можно защитить 2 миллиона 800 тысяч человек. Все они рассчитаны до 3 часов пребывания.

По словам директора департамента муниципальной безопасности КГГА, самое главное во время чрезвычайной ситуации быстрее найти любое укрытие, которое находится рядом.

"Я советую максимально быстро находить укрытие, а какое будет укрытие возле вас – метрополитен или подземный переход – это будет зависеть от ситуации, где вы находитесь", – добавляет Роман Ткачук.

Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" 1 /14

Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня" 1 /7

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