"Горжусь, что я русская": в Киеве учительница решила уволиться после языкового скандала

Педагог одного из столичных лицеев возмутилась, когда ученик попросил ее вести урок на украинском языке

В Киеве учительница попала в скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве учительница заявила, что гордится тем, что не украинка, а русская. В результате в школе вспыхнул скандал, и преподавательница решила уволиться по собственному желанию.

Об этом сообщает ТСН.

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Что произошло?

Учительница одного из столичных лицеев возмутилась, когда ученик попросил ее вести урок на украинском языке. Инцидент произошел на уроке в восьмом классе.

"Горжусь тем, что я не украинка, а русская", — заявила педагог.

Что говорит сама учительница?

В результате учительнице объявили выговор. Она продолжает исполнять свои обязанности, однако обещает уволиться.

"Не сдержала эмоции и очень жалею, что так произошло. Я уже извиняюсь у своего коллектива, при случае извинюсь перед ребенком, очень жалею, что так произошло. Больше нечего добавить. Я увольняюсь", — сказала учительница лицея Лариса Бондарь.

Заявление на увольнение по собственному желанию учительницы директор лицея подпишет, как только вернется на работу.

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