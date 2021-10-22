Готовимся к похолоданию? Какой погоды ждать в Киеве завтра

Завтра, 23 октября, в Киеве станет холоднее, а небо будет целый день покрыто облаками.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем температура воздуха в столице опустится до 11-13 градусов выше нуля. Ветер будет западный 7-12 метров на секунду. Погода без существенных осадков, но облака будут до самого вечера.
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Ночью столбики термометров будут колебаться от 6 до 8 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают.
В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины
Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.
Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.
Если в первом выпуске на Тагане была надета рубашка с коротким рукавом, то в следующем выпуске этот элемент одежды был уже полностью расстегнут, а в дальнейшем его коллеги-мужчины объявляли прогнозы вообще топлес.
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