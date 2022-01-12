Готовимся нырять в прорубь: где в Киеве оборудуют места для купаний – список

Сотрудники коммунального предприятия "Плесо" готовят локации для празднования Крещения. На водоемах Киева будет 15 локаций, где можно безопасно окунуться в проруби. Сайт "Сегодня" узнал, что основная локация будет в Гидропарке на пляже "Детский".
Ожидается, что 19 января в 13:00 тут пройдет праздничное богослужение и освящение воды. Здесь уже установили мобильные биотуалетные кабины. Постелили синтетическую ковровую дорожку от ворот к месту освящения воды. На других 14 локациях традиционно будут дежурить спасатели и медики.
Места оборудуют кабинками для переодевания. В некоторых местах вырезают камыш, чтобы купальщикам было удобно заходить в воду. В КП "Плесо" призывают киевлян купаться только в специально отведенных местах, где обследовано дно водоема и есть спасатели.
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Что сделано?
В КП "Плесо" говорят, что запланированы следующие организационные работы и мероприятия:
- Установлен понтон на зоне отдыха "Детская";
- Произведен ремонт и покраска пляжного инвентаря на пляже "Детский";
- Расчищен камыш в зоне отдыха "Наталка" и "Наталка-2";
- Установлена синтетическая ковровая дорожка от ворот к месту освящения воды в зоне отдыха "Детская";
- Установлены мобильные биотуалетные кабины (МТК);
- При необходимости проведены работы по очистке территории от снега.
Места, где можно будет окунуться в прорубь:
1. Зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
2. "Венеция", Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;
3. "Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;
4. "Наталка 2" (парк);
5. "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;
6. "Предмостная Слободка". Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
7. "Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;
8. "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;
9. "Троещина", Деснянский район, ул. Оноре де Бальзака;
10. "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенка;
11. "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;
12. "Центральная", Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов;
13. Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская – пр-т Оболонский;
14. "Веселка", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7;
15. "Черторый". Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.