Готовимся нырять в прорубь: где в Киеве оборудуют места для купаний – список

В КП "Плесо" призывают киевлян купаться только в специально отведенных местах

В столице 19 января горожане окунутся в прорубь / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники коммунального предприятия "Плесо" готовят локации для празднования Крещения. На водоемах Киева будет 15 локаций, где можно безопасно окунуться в проруби. Сайт "Сегодня" узнал, что основная локация будет в Гидропарке на пляже "Детский".

Ожидается, что 19 января в 13:00 тут пройдет праздничное богослужение и освящение воды. Здесь уже установили мобильные биотуалетные кабины. Постелили синтетическую ковровую дорожку от ворот к месту освящения воды. На других 14 локациях традиционно будут дежурить спасатели и медики.

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Места оборудуют кабинками для переодевания. В некоторых местах вырезают камыш, чтобы купальщикам было удобно заходить в воду. В КП "Плесо" призывают киевлян купаться только в специально отведенных местах, где обследовано дно водоема и есть спасатели.

Что сделано?

В КП "Плесо" говорят, что запланированы следующие организационные работы и мероприятия:

Установлен понтон на зоне отдыха "Детская"; Произведен ремонт и покраска пляжного инвентаря на пляже "Детский"; Расчищен камыш в зоне отдыха "Наталка" и "Наталка-2"; Установлена синтетическая ковровая дорожка от ворот к месту освящения воды в зоне отдыха "Детская"; Установлены мобильные биотуалетные кабины (МТК); При необходимости проведены работы по очистке территории от снега.

Места, где можно будет окунуться в прорубь:

1. Зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;

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2. "Венеция", Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;

3. "Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;

4. "Наталка 2" (парк);

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5. "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;

6. "Предмостная Слободка". Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;

7. "Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;

8. "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;

9. "Троещина", Деснянский район, ул. Оноре де Бальзака;

10. "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенка;

11. "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;

12. "Центральная", Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов;

13. Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская – пр-т Оболонский;

14. "Веселка", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7;

15. "Черторый". Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.

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