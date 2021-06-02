Число зверя. Верующие УПЦ протестуют возле Рады против ID-паспортов (фото, видео)

Под зданием Верховной Рады верующие Украинской православной церкви протестуют против безальтернативного введения ID-паспортов. Участники акции заявляют, что электронный номер – это "число зверя".
Об этом сообщает PavlovskyNews.
"Мы хотим быть рабами Божими, а не рабами системы", – говорят участники митинга.
Более того, они считают, что электронный номер – это "число зверя", которое можно наносить на ID-паспорт.
Ранее Комитет Рады по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять за основу законопроект, который предусматривает выведение из оборота бумажных паспортов, и заменить их пластиковыми удостоверениями личности.
УПЦ против ID-паспортов. Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews
Ранее мы сообщали, зачем нужна замена бумажного паспорта пластиковой картой.
Также напомним, украинцы с ID-картами жалуются на обслуживание в банках.