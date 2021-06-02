Українська
$ 27,44
33,53
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Число зверя. Верующие УПЦ протестуют возле Рады против ID-паспортов (фото, видео)

2 июня, 16:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Несмотря на дождь в Киеве, прихожане УПЦ, собрались на митинг, где выразили свой протест против ID-паспортов

Под зданием Верховной Рады верующие Украинской православной церкви протестуют против безальтернативного введения ID-паспортов. Участники акции заявляют, что электронный номер – это "число зверя".

Реклама

Об этом сообщает PavlovskyNews.

"Мы хотим быть рабами Божими, а не рабами системы", – говорят участники митинга.

Более того, они считают, что электронный номер – это "число зверя", которое можно наносить на ID-паспорт.

Ранее Комитет Рады по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять за основу законопроект, который предусматривает выведение из оборота бумажных паспортов, и заменить их пластиковыми удостоверениями личности.

УПЦ против ID-паспортов. Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews
Реклама

УПЦ против ID-паспортов. Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews

Ранее мы сообщали, зачем нужна замена бумажного паспорта пластиковой картой.

Также напомним, украинцы с ID-картами жалуются на обслуживание в банках.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киевской области стоматологи удалили ребенку 12 зубов. Разрешение мать не давала – подробности
В Киевской области стоматологи удалили ребенку 12 зубов. Разрешение мать не давала – подробностиДругие новости
"Мне незачем жить": киевскую блогершу заблокировали в Instagram после погрома в гостинице (видео)Другие новости
В центре Киева завывают сирены, много полиции и спасателей: что произошло (видео)
В центре Киева завывают сирены, много полиции и спасателей: что произошло (видео)Другие новости
Дело на 10 млн: в Киеве прошли обыски в КП
Дело на 10 млн: в Киеве прошли обыски в КП "ГИВЦ"Другие новости
Как в 2021 году
Как в 2021 году "АТБ" наполняет бюджет, расширяет сеть и обеспечивает киевлян самыми свежими продуктами по доступным ценамДругие новости
В Киеве дрейфовала неуправляемая баржа: полиция нашла хозяев (обновлено)
В Киеве дрейфовала неуправляемая баржа: полиция нашла хозяев (обновлено)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять