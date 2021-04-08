Грабили банкоматы в Киевской области: копы задержали "гастролеров"

Подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы

В Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые грабили банкоматы.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в начале месяца в Броварах подозреваемые проникли в отделение банка, механически повредили дверцу сейфа и похитили кассеты с 300 000 гривен.

После проведения ряда оперативно-розыскных действий правоохранители установили, что группа из трех мужчин прибыла из Одессы, совершила кражу и вернулась.

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"В Одесскую область выехали оперативники, следователи и спецназовцы полиции Киевской области, которые разоблачили фигурантов преступной группы в одной из арендованных квартир города", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели неотложный обыск и изъяли вещественные доказательства, среди которых маскировочная одежда, перчатки и инструменты, указывающие на их причастность к кражам из банкоматов в Броварах и Одессе.

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Копы изъяли также два автомобиля, которые злоумышленники использовали во время совершения преступлений. Подозреваемых задержали. Ими оказались граждане Молдовы, в возрасте от 25 до 42 лет. Сейчас проверяются факты совершения краж на территории других областей Украины.

Мужчинам сообщили о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

"Законность пребывания задержанных лиц в Украине сейчас проверяет Государственная миграционная служба", – добавили в полиции.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве неизвестные попытались обокрасть банкомат: взорвали двери в отделение банка, но не смогли извлечь кассеты с деньгами.

А в Запорожье банкомат взорвали воздушными шариками. Взрыв прогремел в отделении банка.

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