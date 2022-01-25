Грипп и COVID-19 одновременно. Есть ли в Киеве флурон: мы узнали

Заболевания флурон – одновременного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и гриппом – в Киеве пока лабораторно не подтверждено.
Об этом новостям "Сегодня" рассказал Сергей Чумак, главный санврач Киева.
По его словам, в Киеве не было зафиксировано одновременного заболевания гриппом и коронавирусом. Он считает, что такое и вовсе невозможно.
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"У нас такого не было. Одновременно заразиться двумя вирусами невозможно. Сильный вирус – вытесняет слабый. Человек может переболеть гриппом, а потом коронавирусом. Недавно в Киеве был лабораторно подтвержден сезонный грипп А, который не был зарегистрирован в Киеве в прошлом году – его вытеснил коронавирус", – рассказал Чумак.
Четыре вируса гриппа
Инфекционист Виктор Петров рассказал, что в Украине сейчас циркулируют четыре вируса гриппа, однако медики еще не фиксировали случаи одновременного заражения.
"У нас в стране сейчас циркулируют два вируса типа А и два – типа В. То есть четыре вируса гриппа. Плюс COVID-19. "Омикрон" сейчас вытесняет "Дельту", поэтому в ближайшие недели "Омикрон" станет доминирующим. Есть ли в Украине случаи одновременного заражения COVID-19 и гриппа? Есть тесты на грипп, но они не дешевые и не все больные хотят их сдавать. Государство при этом не обеспечивает", – сказал инфекционист сайту "Сегодня".
По словам медика, опасность одновременного инфицирования гриппом и COVID-19 в том, что поражение легких происходит намного быстрее.
Первые случаи одновременного заражения
Florona – одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19. Первый случай зафиксировали в Сербии.
Также ранее Florona зафиксировали в Хорватии, Северной Македонии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
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