Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Рада после каникул 🎉 Зеленскому – 44! ⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Грипп и COVID-19 одновременно. Есть ли в Киеве флурон: мы узнали

Эксклюзив
Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 15:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В мире уже появились первые случали заболевания людей гриппом и коронавирусом одновременно
Врачи допускают возможность одновременного заражения.
Врачи допускают возможность одновременного заражения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Заболевания флурон – одновременного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и гриппом – в Киеве пока лабораторно не подтверждено.

Об этом новостям "Сегодня" рассказал Сергей Чумак, главный санврач Киева.

Реклама

По его словам, в Киеве не было зафиксировано одновременного заболевания гриппом и коронавирусом. Он считает, что такое и вовсе невозможно.

"У нас такого не было. Одновременно заразиться двумя вирусами невозможно. Сильный вирус – вытесняет слабый. Человек может переболеть гриппом, а потом коронавирусом. Недавно в Киеве был лабораторно подтвержден сезонный грипп А, который не был зарегистрирован в Киеве в прошлом году – его вытеснил коронавирус", – рассказал Чумак.

Четыре вируса гриппа

Инфекционист Виктор Петров рассказал, что в Украине сейчас циркулируют четыре вируса гриппа, однако медики еще не фиксировали случаи одновременного заражения.

"У нас в стране сейчас циркулируют два вируса типа А и два – типа В. То есть четыре вируса гриппа. Плюс COVID-19. "Омикрон" сейчас вытесняет "Дельту", поэтому в ближайшие недели "Омикрон" станет доминирующим. Есть ли в Украине случаи одновременного заражения COVID-19 и гриппа? Есть тесты на грипп, но они не дешевые и не все больные хотят их сдавать. Государство при этом не обеспечивает", – сказал инфекционист сайту "Сегодня".

По словам медика, опасность одновременного инфицирования гриппом и COVID-19 в том, что поражение легких происходит намного быстрее.

Реклама

Первые случаи одновременного заражения

Florona – одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19. Первый случай зафиксировали в Сербии.

Также ранее Florona зафиксировали в Хорватии, Северной Македонии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Грипп и COVID-19 одновременно. Есть ли в Киеве флурон: мы узнали Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Под Киевом СБУ блокировала поставку экстремистской литературы из РФ (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

8 585

заболело за неделю в Киeвe

+34%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.37

Российский рубль (₽)

0.359

Евро (€)

32.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять