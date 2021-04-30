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Грохот, пыль и маты: в Киеве на "секретном объекте №1" ведут стройработы среди ночи (видео)

30 апреля, 00:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По тоннелю, который когда-то хотели построить, должны были передвигаться поезда и даже танки, но помешала война

В Киеве на Оболони (возле парка "Наталка") снова активизировались работы на объекте, который долгие годы стоял запущенным – грузовики и бетономешалки едут к кессону.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Жизнь Оболонского района".

"Неспокойно в парке "Наталка"! Тут десятки бетономешалок и грузовиков, грохот, пыль, маты и факи от водителей и строителей", – говорится в сообщении.

Видео: "Жизнь Оболонского района"
Видео: "Жизнь Оболонского района"

Речь идет об огромном бетонном кессоне, построенном в 30-е годы прошлого века. Его должны были опустить под землю, и он мог стать частью тоннеля под Днепром. Эту стройку назвали сталинским секретным объектом №1.

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Ранее ходили слухи, что вместо кессона хотят открыть картинную галерею, или же концертный зал, ночной клуб, ресторан. Версий было много, но четкой информации о целевом назначении этого объекта в райадминистрации не было.

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К слову, как выяснилось, сталинский кессон не является коммунальной собственностью Оболонского района и не находится на балансе у местного предприятия по содержанию зеленых насаждений. Как ранее оказалось, сталинский объект находится в частной собственности.

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