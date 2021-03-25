В Киеве гроза мышей кот Чивас дослужился до звания майора (фото)

Начальник части специальных спасательных работ Артур Моркотенко 28 января забрал котика из подъезда дома, куда его подбросили "неравнодушные граждане".

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Удивительной историей про доброе сердце спасателя, который защитил крошечного кота Чиваса от неминуемой гибели, поделились в пресс-службе ГСЧС Киева.

Спасатель увидел сообщение в facebook о том, что уже неделю котенок замерзает и голодает в подъезде.

"Поэтому так же уверенно и решительно, как и во время ликвидации пожаров, наш герой принял решение поселить котика у себя. В одно мгновение пушистик получил любящую семью, уход, форменную одежду, имя и даже специальное звание майора", – пишут в ГСЧС.

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С тех пор Чивас, а именно так зовут грозу мышей и эмоционального утешителя спасателей, живет в кабинете своего спасителя.

В свободное от выполнения служебных обязанностей время котик спит в лотке для бумаг и гуляет частью.

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"Мы убеждены, что такие истории и поступки достойны общественного внимания, ведь это сильно вдохновляет и не дает разувериться в обыденности. Пользуясь случаем, мы призываем всех брать пример с наших пожарных – не бояться протянуть руку помощи тем, кто больше всего нуждается. Во времена болезни, которая накрыла весь мир, мы как никогда должны быть милосердными и заботиться друг о друге", – добавляют в ведомстве.

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Ранее мы писали, что российские правоохранители обнаружили двух детей, которые долгое время жили в компании только кошек и под присмотром постороннего мужчины.

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