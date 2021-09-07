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Грозит ли Киеву новый локдаун осенью: эксперт рассказал, что нужно делать

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 сентября, 18:11
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Решение о карантинных ограничениях принимает исключительно государственная комиссия по ЧС
Введут ли в столице жесткие карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"
Введут ли в столице жесткие карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве снова обсуждают возможность перехода столицы из зеленой в желтую или даже в оранжевую зону карантина. Насколько это реально, "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана.

По его словам, показатели по заболеваемости в Киеве изменяются каждый день.

"Пока нет предпосылок перехода столицы в желтую или оранжевую зону. Это решение принимает исключительно государственная комиссия по ЧС. Пока информация о возможных ограничениях – слухи, которые кто-то распускает. Они абсолютно беспочвенные", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Рубан.

Что делать, чтобы не было локдауна

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Он отмечает, что в городе идет прогнозированный рост заболеваемости. И это абсолютно нормальная ситуация для осени.

"Заболеваемость будет расти и дальше. Это нормально для осеннего сезона. Сейчас перед нами стоит максимальная задача – провести правильно вакцинацию населения. Если это будет сделано, то никакого локдауна вообще быть не может", – уверен Олег Рубан.

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Он рекомендует горожанам проходить вакцинацию, особенно тем, кто относится к группам риска.

"Это самый эффективный метод профилактики. Пока в мире еще ничего более лучшего не придумали", – добавляет Олег Рубан.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Мы также писали, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта" – в Киеве умер один из госпитализированных.

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