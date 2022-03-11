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Гуманитарка в Киеве: где получить помощь жителям Святошино и Дарницы

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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11 марта, 15:11
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Территориальные центры соцпомощи обеспечивают незащищенные слои населения, им помогают и благотворители
Получить наборы выживания могут социально незащищенные категории / Коллаж "Сегодня"
Получить наборы выживания могут социально незащищенные категории / Коллаж "Сегодня"

Жители Святошинского и Дарницкого районов Киева уже получают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Первую партию помощи сегодня доставили в терцентры социальной защиты районов.

Что входит в набор:

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  • макароны;
  • сахар;
  • мука;
  • консервированное тушеное мясо и т.п.

Адреса терцентров:

Помощь жителям Святошино и Дарницы
Помощь жителям Святошино и Дарницы

Получить наборы выживания могут социально незащищенные категории: пожилые люди и люди с особыми потребностями.

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Помощь жителям Святошино и Дарницы
Помощь жителям Святошино и Дарницы

Все остальные районы также получат наборы в ближайшее время. В общей сложности городу и Киевской области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь жителям Святошино и Дарницы
Помощь жителям Святошино и Дарницы

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Более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев

За 15 дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Помощь жителям Святошино и Дарницы
Помощь жителям Святошино и Дарницы

За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.

Фонд Рината Ахметова передал 200 тыс. единиц медикаментов для украинцев

На нужды украинцев Фондом Рината Ахметова передано 200 тысяч единиц медикаментов. В частности, сегодня государственным больницам в Днепре передана партия самых необходимых лекарств.

Речь идет о более 15 тысячах единиц медицинских средств и лекарств, в том числе антисептиков, антибиотиков, средств обработки ран и т.д.

Список препаратов и лекарственных средств был определен в координации с Минздравом.

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