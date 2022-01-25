Химикаты или краска? Что известно о позеленении реки Сырец в Киеве

Киевляне продолжают обсуждать внезапное позеленение ручья Сырец, который на выходных приобрел ядовито-зеленой цвет. В коммунальном предприятии "Плесо" говорят, что 24 января инспекторы предприятия провели осмотр территории ручья. И в некоторых местах вода в нем зеленого цвета.
"Сотрудники нашей химической лаборатории возьмут пробы воды из ручья Сырец. Результаты будут известны через четыре дня. Тогда и выясним, что стало причиной позеленевшей реки. Мы сможем определить состав воды, а также определить, где это произошло и по какой причине", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Плесо".
Что известно о причинах
На предприятии отмечают, что часто в водоемы города сливают воду после обмывания автомобилей, а застройщики грешат тем, что сливают воду после обмывания бетономешалок. Увы, наши люди иногда выбрасывают строительный мусор на берегах речек, могли и емкости с краской выбросить.
Теоретически причиной может быть использованная вода после промывки агрегатов на ТЕЦ или от автомойки.
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"Что послужило причиной, мы узнаем после того, как будут готовы анализы воды", – подчеркивают в КП "Плесо".
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