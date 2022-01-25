Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Итоги заседания СНБО 🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Химикаты или краска? Что известно о позеленении реки Сырец в Киеве

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 06:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вода в реке выглядит как химическая жидкость, которую используют для очистки котлов и агрегатов на ТЭЦ
Река Сырец в Киеве стала зеленого цвета.
Река Сырец в Киеве стала зеленого цвета. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне продолжают обсуждать внезапное позеленение ручья Сырец, который на выходных приобрел ядовито-зеленой цвет. В коммунальном предприятии "Плесо" говорят, что 24 января инспекторы предприятия провели осмотр территории ручья. И в некоторых местах вода в нем зеленого цвета.

"Сотрудники нашей химической лаборатории возьмут пробы воды из ручья Сырец. Результаты будут известны через четыре дня. Тогда и выясним, что стало причиной позеленевшей реки. Мы сможем определить состав воды, а также определить, где это произошло и по какой причине", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Плесо".

Что известно о причинах

На предприятии отмечают, что часто в водоемы города сливают воду после обмывания автомобилей, а застройщики грешат тем, что сливают воду после обмывания бетономешалок. Увы, наши люди иногда выбрасывают строительный мусор на берегах речек, могли и емкости с краской выбросить.

Реклама

Теоретически причиной может быть использованная вода после промывки агрегатов на ТЕЦ или от автомойки.

"Что послужило причиной, мы узнаем после того, как будут готовы анализы воды", – подчеркивают в КП "Плесо".

Ранее мы писали:

  • От безысходности. Экоактивист на Крещение погрузился в реку с мусором на Закарпатье (фото).
  • Утечка аммиака на "Стироле" может привести к экокатастрофе на востоке Украины – эксперт.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Химикаты или краска? Что известно о позеленении реки Сырец в Киеве Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

7 968

заболело за неделю в Киeвe

+20%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.37

Российский рубль (₽)

0.359

Евро (€)

32.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять