Хищение на 3 млрд грн. В подрядных компаниях, причастных к строительству Подольского моста, прошли обыски

Деньги якобы собирались украсть за счет передачи работы по проектированию объекта

Неизвестные лица якобы подделали проектную документацию / Фото: Коллаж: Сегодня

В так называемом теневом офисе подрядных компаний провели обыски. По данным правоохранителей, речь идет о покушении на хищение 3 миллиардов гривен во время строительства Подольского моста.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

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Деньги якобы собирались украсть за счет передачи работы по проектированию и изысканию объекта, но сами работы при этом передали на субподряд. Выяснилось, что таким образом фигуранты дела собирались похитить 3 миллиарда гривен.

Сделку проводили благодаря договору между коммунальным предприятием Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений и "Укрбудом".

Установили, что представители "Укрбуда" привлекли к выполнению работ ООО "Международный проектный институт".

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Впрочем, неизвестные лица якобы подделали проектную документацию от имени ООО, и подали ее на экспертизу в государственное предприятие "Укргосстройэкспертиза".

"В связи с этим в помещении теневого офиса компаний, подконтрольных бенефициару компании-генерального подрядчика строительства, проведен обыск и изъяты документы, отражающие противоправную деятельность, 37 печатей обществ с признаками фиктивности, привлеченных к обналичиванию средств, носители информации и другие доказательства, имеющие значение для уголовного производства", – говорится в сообщении.

Обыски в Киеве

В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщают о новых обысках в столичных госструктурах.

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17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

"Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись. 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева.

Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева. 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных организациях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищении 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении капитального ремонта бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства. 16 сентября из-за воровства денег на закупках пассажирских лифтов в "Житлоинвестбуд-УКБ" пришли с обысками.

5 октября в "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" пришли с обысками.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски – свидетельство политического давления на него и на столичную власть.