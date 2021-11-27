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Видео дня. Пенсионер ест хлеб с мемориала жертвам Голодомора

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 ноября, 18:31
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Голодомор – одна из ужаснейших трагедий в мировой истории и болезненная рана в сердце каждого украинца
Люди воруют яблоки, принесенные к мемориалу Голодомора в Киеве
Люди воруют яблоки, принесенные к мемориалу Голодомора в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возле мемориала жертвам Голодомора после окончания службы и возложения цветов люди начали воровать еду, которую положили у скульптуры девочки с колосками.

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В снятом ролике видно, как пожилой человек подходит к скульптуре и берет хлеб, а также яблоки и кладет в сумку.

Это не единственное происшествие, которое сегодня произошло возле мемориала. Ранее мы писали, что от лампадок возле скульптуры в Киеве задымились колоски, возложенные людьми. Некоторым людям показалось, что одна из женщин начала плевать на огонь, чтобы потушить его.

История установления

  • Памятный день в честь жертв голодоморов 1932-1933 гг. проводится, согласно президентскому указу от 26 ноября 1998 года, изданному в поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Государственного комитета Украины по делам религий, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Изначально дата называлась День памяти жертв голодомора.
  • В 2000 году дата была переименована в День памяти жертв голодомора и политических репрессий.
  • В 2004-м было установлено другое название – День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
  • И наконец, в 2007 году появилось наименование День памяти жертв голодоморов, а в третье воскресенье мая отдельно проводится День памяти жертв политических репрессий.
  • В апреле 2010 года ПАСЕ поддержало решение Украины установить национальный день памяти жертв голодоморов и призвало другие пострадавшие страны проводить аналогичную памятную дату для чествования жертв режима.

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