Хотела продать: в Киеве экс-работница лаборатории украла опасные штаммы вируса (фото)

Она хранила флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы у себя дома, в холодильнике и планировала впоследствии продать

Під час обшуків правоохоронці знайшли вкрадене / Фото: пресс-служба прокуратуры

В Киеве бывшая сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий незаконно вынесла с работы флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы, который входит в перечень особо опасных болезней животных.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Женщина нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. Она это делала для того, чтобы скрыть преступление.

"То есть подозреваемая умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа (заражение чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса), не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть нового материала присваивала", – сообщили в прокуратуре ..

Правоохранители провели обыски и нашли в бытовом холодильнике подозреваемой штаммы вируса, которые она хранила, чтобы продать.

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По данным следствия, женщина нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов на сумму более 111 тыс. грн.

Ей сообщено о подозрении по факту присвоения опасных штаммов вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ (ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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