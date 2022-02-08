Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Играл "в шашки": в Киеве блогер устроил ДТП на оживленной дороге (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 14:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Патрульные составили на парня протокол за нарушение правил дорожного движения. Материалы направят в суд
Авария обошлась без потерпевших / Коллаж "Сегодня"
Авария обошлась без потерпевших / Коллаж "Сегодня"

На Днепровской набережной в Киеве вчера, 7 февраля, в ДТП попализвестный стример Evelone. Он устроил на оживленной трассе игры "в шашечки" и маневрировал в потоке автомобилей.

Об этом сообщает Ху**ая Украина.

Реклама

Что известно

На видео видно, что в какой-то момент на дороге что-то пошло не так. Быстрая езда стримера закончилась столкновением с Ford Fusion и вызовом на место патрульных.

Парень разбил свою Audi RS 7 за 6 миллионов гривен. Потерпевших в аварии не было.

"В данном ДТП обошлось без потерпевших. На место выезжали сотрудники патрульной полиции. Они оформляли данное дорожно-транспортное происшествие", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Патрульные составили протокол за нарушение правил дорожного движения. Материалы направят в суд.

Реклама

"Буду наглеть": претендентка на Мисс Украина промчалась на авто по тротуару

В Харькове претендентка на Мисс Украина 2021 Юлия Андриенко показала "мастер-класс" езды. Девушка решила в непогоду проехать по тротуару.

В городе выпало много снега и образовались пробки на дорогах. Девушка решила схитрить и объехать их, но поехала через тротуар. Свою езду водительница также выложила у себя в instagram.

Реклама

"Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть", – добавила девушка.

Ранее мы писали:

КиевДТПмажор
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Одессе мужчина повесился на баскетбольном кольце возле школы. Мы узнали вероятную причину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Играл "в шашки": в Киеве блогер устроил ДТП на оживленной дороге (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве избили советника генпрокурора – детали Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

18 404

заболело за неделю в Киeвe

+40%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять