"Их ложь унижает". В центре столицы повесили баннер с изображением Зеленского и Ермака (фото)

В Киеве перед началом памятного шествия в честь Героев Небесной Сотни вывесили баннер с обвинениями во лжи, на котором изображены президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Руденко.
Как выглядел баннер?
На баннере был изображен президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Их фото сопровождали надписи "Их ложь унижает" и "Защитим наше достоинство". Баннер повесили на помещении торгового центра "Globus", что в самом сердце столицы.
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Родственники Героев Небесной сотни кричали Зеленскому "позор"
Родственники Героев Небесной Сотни встретили президента Украины Владимира Зеленского с криками "позор" и "предатель" во время мероприятий по случаю чествования памяти активистов Евромайдана на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
Президент возложил цветы и в сопровождении политиков и охраны возвращался обратно. В это время ему вслед кричали члены семей Небесной Сотни, которые собрались у мемориала с портретами погибших участников Революции Достоинства.
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