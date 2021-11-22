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Искал маму в одном нижнем белье: в Белой Церкви горе-мать оставила ребенка и ушла пить

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
22 ноября, 17:07
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Женщина оставила ребенка одного дома уже не первый раз
Мальчика поместили в реабилитационный центр / Коллаж "Сегодня"
Мальчика поместили в реабилитационный центр / Коллаж "Сегодня"

На Белоцерковщине мать оставила ребенкаи пошла отдыхать с товарищами. Его в подъезде нашли соседи в одном белье.

Об этом сообщила полиция Белой Церкви.

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Подробности

32-летняя мать в очередной раз бросила своего двухлетнего сына дома одного и ушла отдыхать с товарищами. Там она пила алкоголь.

Мальчик самостоятельно открыл дверь квартиры и пошел по лестнице подъезда в поисках мамы. Ребенок был только в нижнем белье и без обуви. Его нашли соседи, которые обратились потом в полицию.

Как накажут горе-мать

Мальчика поместили в реабилитационный центр. На мать полицейские составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ч.2 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь она заплатит штраф.

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