Искал маму в одном нижнем белье: в Белой Церкви горе-мать оставила ребенка и ушла пить

Женщина оставила ребенка одного дома уже не первый раз

Мальчика поместили в реабилитационный центр / Коллаж "Сегодня"

На Белоцерковщине мать оставила ребенкаи пошла отдыхать с товарищами. Его в подъезде нашли соседи в одном белье.

Об этом сообщила полиция Белой Церкви.

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32-летняя мать в очередной раз бросила своего двухлетнего сына дома одного и ушла отдыхать с товарищами. Там она пила алкоголь.

Мальчик самостоятельно открыл дверь квартиры и пошел по лестнице подъезда в поисках мамы. Ребенок был только в нижнем белье и без обуви. Его нашли соседи, которые обратились потом в полицию.

Как накажут горе-мать

Мальчика поместили в реабилитационный центр. На мать полицейские составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ч.2 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь она заплатит штраф.

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