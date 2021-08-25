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Исследователи чернобыльской фауны показали видеозаписи самых любопытных моментов, заснятых на фотоловушки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 августа, 17:08
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На видео можно увидеть – орлана, подорлика, осоеда и других жителей заповедника
Животные активно позировали на камеры. Фото: коллаж "Сегодня"
Животные активно позировали на камеры. Фото: коллаж "Сегодня"

Исследователи чернобыльской зоны показали фото и видео материалы, которые получили с помощью фотоловушек. Все снятое – с левобережной части зоны отчуждения (Чернобыльского биосферного заповедника).

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Поделился самыми любопытными моментами биолог Сергей Гащак в Facebook.

"Посещая одну точку с небольшим лесным озером, заметил, что то там, то там валяются панцири погибших черепах. Волк? Кабан? Как-то все не похоже. Панцири то целые. Неожиданно фотоловушка разоблачила любителя черепашьей свежины, им оказался – страшила черных аистов и змееядов – орлан белохвостый", – написал он.

Кроме орлана, на камеры также попал – подорлик.

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"Предполагают, что это – гибрид большого и малого подорликов. Конечно, не высший сорт, но все равно – круто! До сих пор только малые подорлики залетали на фотосессию", - добавил Сергей Гащак.

Заметили также и осоеда, который выискивал осинные гнезда.

В Украине ужесточили наказание за проникновение в Чернобыльскую зону

Согласно ему усилится ответственность за:

  • уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон;
  • нарушение требований режима радиационной безопасности;
  • самовольное поселение в Чернобыльской зоне отчуждения;
  • проникновение в Чернобыльскую зону отчуждения без законного разрешения.

Законопроект приняли при поддержке 269 народных депутатов. Он разработан в соответствии с Указом Президента Украины "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

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