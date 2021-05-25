В Киеве "сбежала" баржа и движется в Одессу (видео)

По Днепру дрейфует неуправляемая баржа / Фото: Pixabay

В Киеве поздно вечером в понедельник, 24 мая, заметили одинокую неуправляемую баржу, дрейфующую по Днепру в сторону Одессы.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный".

"Только что поступила информация о том, что по Днепру дрейфует неуправляемая баржа. Человек, который это увидел, вызвал патрульных", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские сообщили, что действительно баржа откуда-то оторвалась и сейчас хаотично плывет по течению.

Напомним, в Киев из Херсона несколько лет подряд в августе отправляют баржу с херсонскими арбузами.

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Мы также писали, что в Киеве заметили необычный автомобиль с прицепом, оборудованным под ванную комнату. Он стоял на улице Саксаганского, а в ванной спокойно мылся мужчина.