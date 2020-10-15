Из киевских медучреждений уволились более 7 тысяч сотрудников

В Киеве за последние 9 месяцев из медучреждений уволилось более 7 тысяч работников.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Так, почти половина из них – технические работники, не медики. Но есть и потеря медицинских кадров.

"Даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников. Например, Киев выплачивает медикам надбавку к заработной плате из городского бюджета. За 9 месяцев этого года столица выделила на эти расходы почти один миллиард гривен. Причины увольнения медиков – разные. Одной из весомых причин есть и пандемия. В ситуации стремительного распространения вируса, много тех медработников, которые относятся к группам риска, решили не подвергать себя опасности и оставили работу", – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что студенты приобретают образование за счет средств государственного и местного бюджетов, а затем выбирают работу по своему усмотрению. Например, в этом году из столичных колледжей выпустились 557 выпускников-бюджетников. И только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами. Такая же ситуация и с молодыми врачами.

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Ранее мы писали, что медики показали, что происходит с легкими из-за коронавируса – если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус.

Напомним, в Киеве 14 октября оборвался лифт с бригадой скорой помощи.

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