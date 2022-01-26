Из-за протеста ФОПов в Киеве опять перекрыли центр (фото, видео)

В среду, 26 января, в Киеве люди вышли на митинг и перекрыли дороги. Они собираются под Верховной Радой Украины.
Об этом сообщает "Сегодня".
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Уже с утра митингующие перекрыли правительственный квартал. По нашей информации, возле Верховной Рады должна начаться акция движения "SaveФОП" "Упрощенную систему налогообложения – сохранить!" Требование акции: принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
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Что происходит в центре Киева. Фото: Марина Дубина, "Сегодня"
На карте можно увидеть, что движение затруднено на улицах Михаила Грушевского, Институтская, Садовая и Шелковичная.
Движение в Киеве затруднено. Карта