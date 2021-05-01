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Изменение меры пресечения Антоненко не говорит о том, что дело Шеремета разваливается – Малюська

1 мая, 00:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Судебное разбирательство затянулось, поэтому человек, который не признан виновным, не должен страдать

Изменение меры пресечения для основного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко не говорит о том, что судебный процесс затянулся.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Это не значит, что человек, которого выпустили из следственного изолятора, не является виновным, или что уголовное производство разваливается и не имеет перспектив – то есть, что его признают обязательно невиновным", – сказал он.

По его словам, это означает, что судебное разбирательство затянулось и человек, который не признан виновным, не должен страдать.

Как мы писали ранее, прокуратура не дала новых данных о причастности музыканта Андрея Антоненко к убийству журналиста Павла Шеремета, что стало причиной для его освобождения из СИЗО.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", двоюродная сестра погибшего журналиста Павла Шеремета Оксана Мозгунова, прокомментировала освобождение из-под стражи ключевого фигуранта дела Андрея Антоненко. Она опасается, что правды о том, кто убил брата, не удастся узнать.

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