Измучила жажда: в Киеве десятки котов устроили потоп в многоэтажке

Вода заполнила всю квартиру и еще соседей на четырех этажах залило, все потому, что котики открыли кран, чтобы напиться

В Киеве почти два десятка котов остались одни дома и затопили пять квартир, потому что их 70-летнюю владелицу госпитализировали с COVID-19.

Реклама

Вероятно, они открыли кран, потому что измучила жажда. Вода заполнила всю квартиру да еще и соседей на четырех этажах залило. Некоторые жители уже думают продавать имущество, потому что такое случается едва ли не каждые полгода, рассказывают "Сегодня".

В самой квартире последние три недели живут только кошки. Присмотреть за ними пенсионерка попросила волонтерку. Однако ей женщина ни слова не сказала, что коты могут открывать двери и открывать краны.

"Был открыт кран горячей воды, полная ванна воды. И через край лилось. Я уверена, что коты могли открыть, потому что он в таком положении, что его легко открыть", – говорит волонтер Полина Рассказова.

Она перекрыла и воду, и газ. С котами все в порядке, только немного намокли.

Хозяйка очень интересуется тем, что произошло, однако будет ли компенсировать убытки – не сообщила. Вернется через несколько дней домой, но соседи сомневаются, что женщина возместит все, потому что подтапливает уже не впервые. И каждый раз именно потому, что котики открывают кран, чтобы напиться.

Реклама

У нее на кухне грибок от прошлых подтоплений. Семья не может сделать ремонт, потому что такое случается каждые полгода. А в квартире на два этажа ниже – жители только начали ремонт.

Теперь же они не знают, заканчивать ли ремонт или продавать квартиру из-за постоянных затоплений.

Кроме квартир, затопило общие коридоры, шахту лифта и электропровода. А рядом – щитовая. Все убытки должны компенсировать владелица квартиры. Для этого пострадавшим нужно обращаться в суд, говорит юрист.

Оставляя свою квартиру на определенный период владелец должен позаботиться, чтобы имущество было удержано в надлежащем состоянии и не нанесло вреда.

Кроме компенсации, жители хотят, чтобы части котов женщина нашла новый приют. Так считает и волонтер. Потому что двухкомнатной квартиры для двух десятков животных мало. А контролировать всех женщина не может.

Реклама

Ранее в подвале многоэтажного жилого дома на улице Бойченко, 2/6, в Киеве сотрудники ЖЭКа установили решетку, "заварив" тем самым кошку с котятами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама