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Изучаем следы бобра и барсука. В Киеве появились познавательные стенды (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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10 января, 17:05
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На территории НПП "Голосеевский" появится еще 10 таких интерактивных стендов
На стенде показано, как выглядят следы, которые оставляет на снегу кабан, заяц, лиса, косуля, белка, лось/ коллаж "Сегодня"
На стенде показано, как выглядят следы, которые оставляет на снегу кабан, заяц, лиса, косуля, белка, лось/ коллаж "Сегодня"

На территории Национального природного парка "Голосеевский" появились необычные интерактивные стенды. На них посетители парка смогут увидеть фото животных, которые тут обитают, а также выучить следы, которые животные оставляют на снегу.

Кто установил?

В НПП "Голосеевский" нам рассказали, что это уже их третий интерактивных стенд, который установлен на территории Национального природного парка.

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Так выглядят интерактивные стенды/ фото НПП "Голосеевский"
Так выглядят интерактивные стенды/ фото НПП "Голосеевский"

Стенд в Пуще-Водице на территории Святошинского лесопаркового хозяйства поставили в начале января. Ранее были установлены еще два: на Дидоровке, и в Конча Заспе на детской площадке.

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Как работает стенд?

"Детям мало нравятся стенды, на которых что-то написано. Им нужно, чтобы что-то двигалось, вертелось и привлекало их внимание. Вот и возникла идея сделать стенд, по которому можно учить следы животных поворачивая колесо. Мы сделали наклейки с животными и их следами. Например, там есть следы барсука, бобра. Чтобы их изучить нужно покрутить колесо на стенде. Детям и взрослым очень нравятся такая познавательная игра", – рассказал сайту "Сегодня" и. о директора НПП "Голосеевский" Андрей Хрутьба.

Чьи следы можно увидеть?

На стенде показано, как выглядят следы, которые оставляет на снегу человек, кабан, заяц, лиса, косуля, белка, лось, барсук, норка, горностай.

Таких стендов пока установлено три на территории НПП "Голосеевский"
Таких стендов пока установлено три на территории НПП "Голосеевский"

"Все эти животные живут на территории парка, а значит на территории города. Такие стенды привлекают внимание к этим животным и необходимости сохранения их природной среды обитания", – отмечают в НПП "Голосеевский".

Обещают стенд с деревьями

В планах установить на территории Национального парка еще 10 таких стендов. Картинки животных и их следов планируют менять.

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Также есть задумка изучать растительность парка. На интерактивных стендах появятся фото деревьев и их коры. Кстати, смастерили интерактивные стенды сотрудники Святошинского лесничества.

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