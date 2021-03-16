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"Нет оснований отказываться". Известных религиозных лидеров вакцинировали остатками Сovishield (фото, видео)

16 марта, 14:08

Виталий Андроник , Юлия Ляхова

Вакцину также получили и врачи

16 марта в Киеве в Мыстецком арсенале остатками вакцины Сovishield прививки сделали медикам и известным религиозным деятелям Украины, среди которых глава УГКЦ Святослав (Шевчук) и архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий.

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Об этом сообщает журналист сайта "Сегодня".

Также вакцинировались от коронавируса представитель еврейской общины Киева Леонид Барац, руководитель отдела по вопросам религии КМУ Юрий Андраш и представитель Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Борис Стругацкий.

Леонид Барац, фото: Виталий Андроник

Леонид Барац, фото: Виталий Андроник

"Медики заслуживают молитв и благодарности всего народа. Когда кто-то решает, вакцинироваться ли, слушайте медиков, в частности ваших семейных врачей. Это хорошо, что человечество в такой короткий срок имеет такую ​​защиту от болезни. Нет никаких религиозных оснований отказываться от вакцинации", – сказал глава УГКЦ Святослав.

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Святослав вакцинировался от коронавируса, фото: Виталий Андроник

Святослав вакцинировался от коронавируса, фото: Виталий Андроник

В свою очередь Лаврентий также отметил, что церковь не отрицает и принимает вакцинацию как способ преодоления и ограничения этой болезни.

"Низкий поклон врачам, представителям самых благородных профессий. Мое личное участие, это проявление моего собственного желания. Церковная позиция – мы не отрицаем вакцинацию. Этот способ следует рассматривать как часть божьего промысла", – сказал он.

Лаврентий вакцинировался от коронавируса, видео: Виталий Андроник

В то же время главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович не вакцинировался от коронавируса из-за противопоказаний, однако сказал, что поддерживает вакцинацию.

"Человек должен делать все, чтобы он и его окружение было здоровым. Важно пойти к врачу и спросить, когда делать вакцинацию, и меньше слушайте людей, которые не являются специалистами", – сказал Маркович.

По словам организаторов, из Московского патриархата никого не вакцинировали сегодня из-за нехватки доз вакцины.

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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 9642 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.

Также ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о новых штаммах коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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