"Нет оснований отказываться". Известных религиозных лидеров вакцинировали остатками Сovishield (фото, видео)

16 марта в Киеве в Мыстецком арсенале остатками вакцины Сovishield прививки сделали медикам и известным религиозным деятелям Украины, среди которых глава УГКЦ Святослав (Шевчук) и архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий.
Об этом сообщает журналист сайта "Сегодня".
Также вакцинировались от коронавируса представитель еврейской общины Киева Леонид Барац, руководитель отдела по вопросам религии КМУ Юрий Андраш и представитель Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Борис Стругацкий.
"Медики заслуживают молитв и благодарности всего народа. Когда кто-то решает, вакцинироваться ли, слушайте медиков, в частности ваших семейных врачей. Это хорошо, что человечество в такой короткий срок имеет такую защиту от болезни. Нет никаких религиозных оснований отказываться от вакцинации", – сказал глава УГКЦ Святослав.
В свою очередь Лаврентий также отметил, что церковь не отрицает и принимает вакцинацию как способ преодоления и ограничения этой болезни.
"Низкий поклон врачам, представителям самых благородных профессий. Мое личное участие, это проявление моего собственного желания. Церковная позиция – мы не отрицаем вакцинацию. Этот способ следует рассматривать как часть божьего промысла", – сказал он.
В то же время главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович не вакцинировался от коронавируса из-за противопоказаний, однако сказал, что поддерживает вакцинацию.
"Человек должен делать все, чтобы он и его окружение было здоровым. Важно пойти к врачу и спросить, когда делать вакцинацию, и меньше слушайте людей, которые не являются специалистами", – сказал Маркович.
По словам организаторов, из Московского патриархата никого не вакцинировали сегодня из-за нехватки доз вакцины.
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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 9642 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.
Также ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о новых штаммах коронавируса.
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