Каблучный скандал. На репетиции парада девушки-курсантки прошлись в новых туфлях – что говорят (фото)

Сейчас все военные на репетиции одеты в полевую форму, но на параде будет парадная

Колона военных на Крещатике. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня проходит репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Как сообщает корреспондент "Сегодня", военные довольны новой обувью, в которой маршируют сейчас на Крещатике.

"Очень удобно и комфортно, мне в прежних туфлях не пришлось долго маршировать, но если сравнивать, то классные туфли именно новые", – сказала нам одна из участниц.

Реклама

Новые туфли. Фото: "Сегодня"

Сейчас все военные на репетиции одеты в полевую форму, но на параде будет парадная.

Что запланировано на День Независимости

В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.

Реклама

Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу четыре "коробки":

кинологическое подразделение со служебными собаками;

военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";

курсанты Национальной академии;

сводный оркестр.

Ранее мы сообщали: