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Каблучный скандал. На репетиции парада девушки-курсантки прошлись в новых туфлях – что говорят (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 августа, 18:37
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Сейчас все военные на репетиции одеты в полевую форму, но на параде будет парадная
Колона военных на Крещатике. Фото: коллаж "Сегодня"
Колона военных на Крещатике. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня проходит репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Как сообщает корреспондент "Сегодня", военные довольны новой обувью, в которой маршируют сейчас на Крещатике.

"Очень удобно и комфортно, мне в прежних туфлях не пришлось долго маршировать, но если сравнивать, то классные туфли именно новые", – сказала нам одна из участниц.

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Новые туфли. Фото: "Сегодня"
Новые туфли. Фото: "Сегодня"

Сейчас все военные на репетиции одеты в полевую форму, но на параде будет парадная.

Что запланировано на День Независимости

В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.

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Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу четыре "коробки":

  • кинологическое подразделение со служебными собаками;
  • военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";
  • курсанты Национальной академии;
  • сводный оркестр.

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