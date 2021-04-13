В Киеве кафе и ресторанам разрешили начать монтаж летних площадок

В условиях карантина кафе и рестораны работают исключительно навынос и доставку

В ближайшие дни владельцы кафе и ресторанов смогут начать монтаж летних площадок у заведений.

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Об этом рассказали в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Как отмечается, с 15 апреля город позволит начать монтаж летних площадок у общепита, но пока Киев не выйдет из красной зоны об открытии летних площадок речи не идет.

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Стоит отметить, что в условиях карантина кафе и рестораны работают исключительно навынос и доставку.

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Ранее мы писали, что в Киеве полиция закрыла заведение, где во время карантина развлекались люди.

Напомним, мы сообщали, что Украина закрывается на локдаун – какие регионы ввели карантин и что там запрещено.

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