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Как будет проходить эвакуация киевлян в случае начала войны? Кличко рассказал

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 12:21
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В Киеве созданы комиссии по эвакуации населения отдельно в каждом районе
Кличко рассказал, как будет проходить эвакуация.
Кличко рассказал, как будет проходить эвакуация. / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае начала военной агрессии со стороны России, в Киеве есть четкий план эвакуации населения. Он будет работать для каждого района по отдельности.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга по ситуации в столице.

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"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для размещения населения в пределах столицы", – сказал он.

Самая большая угроза за время независимости

По словам Кличко, Украина во все времена независимости еще никогда не стояла под такой угрозой.

"Вся система жизнеобеспечения Киева работает сегодня без сбоев. Усилия городских властей направлены на то, как предотвратить возможные провокации и выстоять в условиях военного нападения. Городские службы получили инструкции и работают в условиях предотвращения ЧС военного характера", – добавил мэр столицы.

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