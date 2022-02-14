Как будет проходить эвакуация киевлян в случае начала войны? Кличко рассказал

В случае начала военной агрессии со стороны России, в Киеве есть четкий план эвакуации населения. Он будет работать для каждого района по отдельности.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга по ситуации в столице.
"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для размещения населения в пределах столицы", – сказал он.
Самая большая угроза за время независимости
По словам Кличко, Украина во все времена независимости еще никогда не стояла под такой угрозой.
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"Вся система жизнеобеспечения Киева работает сегодня без сбоев. Усилия городских властей направлены на то, как предотвратить возможные провокации и выстоять в условиях военного нападения. Городские службы получили инструкции и работают в условиях предотвращения ЧС военного характера", – добавил мэр столицы.
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