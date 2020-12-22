Как будут защищать Киев от британского коронавируса

Новый мутированный вид коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, здорово переполошил всю Европу и мир. Сайт "Сегодня" узнавал, как будут защищать от него Киев.

Реклама

Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева, говорит, что мутация коронавируса регистрируется фактически каждый год с 1960 года, когда он был впервые выявлен.

"Уже зарегистрировано более 47 видов его мутаций. В этом году это не первая мутация коронавируса, а четвертая. Они были выявлены в Китае, Испании – "Европа-2", Дании – "вирус норок", который быстро распространяется среди животных, а также вирус, который сейчас наблюдают в одном из регионов Британии. Местные эпидемиологи сообщили о нем только в декабре, и пока невозможно локализировать вспышку. Эти вирусы циркулируют во всем мире. Все мероприятия, которые мы будем проводить, должны быть одинаковыми – контроль за границами, строгий контроль граждан с самоизоляцией и противоэпидемиологические мероприятия", – говорит Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы столицы.

Есть ли британский коронавирус в Киеве – специалисты пока не могут ответить.

"Мы, к сожалению, пока не можем провести банальное секвенирование и изучение генома из-за отсутствия специалистов и оборудования. Это можно сделать только в мощной лаборатории. Поэтому, увы, мы можем выявить новый мутированный вирус в Украине, но с очень большим опозданием", – добавляет Олег Рубан.

Ранее мы писали, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко опроверг два фейка относительно мутации коронавируса в Великобритании, в том числе о том, что якобы в Украине не могут обнаружить мутации.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса в Великобритании оказался заразнее на 70%. Читайте подробнее, что известно о мутации коронавируса в Британии.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама