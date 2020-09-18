Как и чем подтверждается качество продуктов в магазинах "АТБ"

В наш век рыночной экономики и свободной торговли приобрести любимые продукты несложно. Выбор действительно огромен – в продаже есть все: от свежих отечественных овощей нового урожая до редких заморских деликатесов и экзотических фруктов. Сегодня основными критериями, на которые стоит ориентироваться при выборе продуктов, многие жители Киева называют качество и безопасность.

Сейчас насчитывается уже почти четыре миллиона постоянных клиентов сети "АТБ". Чтобы в любое время года бесперебойно обеспечивать их свежими и здоровыми продуктами, компания "АТБ-Маркет" по европейскому образцу создала сложную многоуровневую систему аудита качества. Давайте попробуем разобраться, как она работает, ведь благодаря ей на прилавки 1154 супермаркетов лидера отечественного ритейла в 24 областях Украины, включая и Киевскую, поставляют качественные продукты без опасных добавок, токсичных красителей и вредных консервантов.

Начнем с того, что супермаркеты крупнейшей украинской торговой сети еще с 2017 года проходят сертификацию на соответствие общепризнанному международному стандарту ISO 22000:2005. Во многих цивилизованных странах мира наличие такого документа считается своеобразным знаком качества и гарантией безопасности продуктов питания. Основой данного стандарта являются принципы НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и критические точки контроля). Системно отслеживается весь путь продукта: от заготовки качественного сырья, соблюдения технологий при производстве, строгого выполнения условий хранения и транспортировки и до того момента, когда клиент покупает его в магазине.

К началу текущего года были сертифицированы уже более пятисот магазинов крупнейшей национальной торговой сети.

Эта система сложна, ее обслуживание требует огромных усилий и ресурсов. Однако именно она позволяет заранее прогнозировать, учитывать, оценивать, предупреждать и сводить к нулю любые вероятные риски для продукта.

Также стоит отметить, что с лета 2020 года супермаркеты "АТБ" проходят так называемый ресертификационный аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Проводит его международный орган по сертификации – "Quality Austria". Проверяется соответствие новой версии международного стандарта ISO 22000:2018. Такие документы повторно получили уже 502 магазина "АТБ". Еще 130 дискаунтеров эту строгую проверку пройдут впервые. Таким образом, к концу текущего года сертифицируют по международному стандарту ISO 22000:2018 более половины маркетов этой сети.

Напомним, что в ассортименте магазинов "АТБ", в том числе и работающих в Киеве, сегодня представлено более 3,5 тыс. наименований товаров. И то, что тот или иной продукт есть в ассортименте сети "АТБ" – многолетнего лидера отечественной отрасли ритейла – уже можно считать подтверждением его гарантированного качества, безопасности и соответствия международным стандартам.

В то же время качество и безопасность тысяч наименований продуктов питания и товаров первой необходимости в "АТБ" тщательно отслеживает собственный отдел контроля – причем не менее строго, чем зарубежные аудиторы. Регулярно проводят проверки качества: ежемесячные, квартальные, полугодовые, годовые.

К примеру, раз в месяц в особом порядке прямо с прилавков магазинов торговой сети специалисты отбирают более тысячи наименований разных товаров, которые отправляют на экспертизу. В лабораториях эксперты анализируют множество химических, физических, органолептических показателей продукта. Проверяют практически все характеристики – от содержания запрещенных пищевых добавок до вкусовых качеств.

В результате к реализации в дискаунтерах торговой сети "АТБ" допускаются только проверенные и безопасные продукты.

В своем стремлении обеспечить клиента исключительно качественной продукцией компания "АТБ" пошла на беспрецедентный шаг – привлекла к этому процессу экспертный потенциал миллионов своих покупателей. Во всех супермаркетах сети на постоянной основе действует программа "Гарантия свежести". По ее условиям купившему или просто нашедшему на прилавке просроченный товар компенсируют его стоимость в трехкратном размере.

Такой современный и смелый подход позволяет быть уверенным в свежести и безопасности любого продукта в "АТБ", в том числе и в нашем Киеве.

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