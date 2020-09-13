Как и когда будет меняться Киевский зоопарк

Киевский зоопарк заметно преобразился за последние полгода. Как раз во время карантина тут был демонтирован старый вход и открыт новый с ярким пятнадцатиметровым жирафом – новым символом зоопарка. Киевляне и гости столицы, которые посетили заведение, в приятном шоке от произошедших изменений.

Реклама

Сайт "Сегодня" проанализировал, что изменилось на территории Киевского зоопарка, и узнал, что в нем будет меняться дальше.

Фото: Киевский зоопарк

Киевский зоопарк располагает богатой коллекцией – это 1700 особей более 300 видов животных: 87 видов млекопитающих, 111 видов птиц, 48 видов пресмыкающихся, 22 вида земноводных, 22 вида рыб, 13 видов беспозвоночных, а также 10 редких видов в племенных программах восстановления Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Реклама

Фото: Киевский зоопарк

Лицо зоопарка – его главный вход – кардинально изменился. Он стал действительно европейским. Чего стоят восстановленные скульптуры львов и бизона, которые много лет украшали его центральный вход. Скульптуры-символы, которые за годы пришли в негодность, заменили новыми бронзовыми. Теперь они снова украшают новый главный вход в зоопарк, но со стороны улицы Зоологической.

Посетителям не нужно стоять в длинных очередях, если заранее приобрести билет через интернет. Остается просто пройти турникеты, чтобы попасть в мир животных. На территории их сразу встречает три реконструированных озера: с парой черных лебедей, карпами кои и пеликанами. К ним ведут современные уютные дорожки, тут можно отдохнуть в тени на лавочках и полюбоваться природой.

Реклама

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

Кстати, на территории зоопарка обитают дикие цапли, они поселились в его дальней части – Шулявской балке. Птицы повадились на недавно открытое озеро с карпами кои и начали на них охоту. По словам сотрудников зоопарка, на мелководье птицы поймали уже несколько крупных карпов, а установленное на берегу озера чучело не помогает. Они придумали, как решить проблему: на берегу озера установили специальную сетку, чтобы цапли не могли попасть на мелководье, а карпы были в безопасности.

Изюминкой зоопарка стал современный вольер, который считается одним из крупнейших в Европе. Тут поселилась семейство приматов сиамангов – Патрик, Тиса и их малыш Тедди. Они с удовольствием гуляют по просторному вольеру, где все, как в живой природе. В вольере есть даже гамаки, в которых они могу спрятаться от жары и глаз любознательный посетителей. На специально вывешенных стендах можно почитать о том, что любят кушать сиаманги, где они обитают в природе, и даже узнать, почему и как они поют.

Реклама

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

"Информационные плакаты появились возле вольера совсем недавно. Посетителям, и особенно детям, интересно не только увидеть самих животных, а побольше узнать о них. Мы делимся этой информацией и делаем все, чтобы наш зоопарк был местом просвещения", – рассказывает нам сотрудник зоопарка.

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

Кстати, в Киевском зоопарке развивают современные подходы к содержанию животных. Киперы проводят специальные тренинги с животными, чтобы облегчить обслуживание вольеров, ветеринарный осмотр. А еще создают специальные игрушки и конструкции, чтоб животные не скучали и проявляли природное поведение.

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

Многие посетители отмечают, что сейчас Киевский зоопарк стал контрастным.

"Ты словно попадаешь в разные миры. Обновленная часть зоопарка – яркая, современная, европейская. Но чем ты дальше заходишь на территорию, то замечаешь старые, еще советские вольеры, от которых веет совком. Было бы круто все это тоже отремонтировать и сделать современным", – делится с нами киевлянка Виктория.

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

В зоопарке отмечают, что на обновление всей территории нужны время и значительные средства. Например, на обновление трех озер и нового центрального входа понадобилось более двух лет.

В ближайших планах зоопарка – строительство нового приматника, кормокухни и складов.

Киевский зоопарк проходит сложную и длительную процедуру, которую в свое время прошли многие европейские. Это обретение полноправного членства в ЕАЗА – Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

"Мы прошли отбор и проверки несколько лет назад и получили статус кандидата в члены ЕАЗА. После этого нам назначили ментора от ассоциации, и мы работаем над внедрением новых стандартов в зоопарке. Что это значит? Без сомнений, что зоопарк будет улучшать условия содержания животных и строить вольеры согласно рекомендациям и в сотрудничестве со специалистами ЕАЗА. Это, в первую очередь, новый дом для наших приматов. Мы возлагаем большие надежды на достройку приматника. Ведь там запланированы все условия, отвечающие потребностям животных. Они позволят нам размножать редкие виды в племенных программах ассоциации. А еще это будет не просто экспозиция, а просветительский хаб для посетителей, которые смогут узнать об экологической роли приматов, проблемах их сохранности и как зоопарки работают над восстановлением этих видов в природе", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Фото: Киевский зоопарк

Кроме приматника тут планируют построить дом для пингвинов и вольерный комплекс для росомахи.

"Главная наша задача, чтобы Киевский зоопарк стал территорией сохранения биоразнообразия и экопросвещения. Нам доверяют коллеги из Европы, и мы уже гарантированно получим племенных животных из европейских зоопарков. Дальнейшая реконструкция зоопарка создаст лучшие условия для птиц, рептилий, хищников и копытных. Современный зоопарк – это вольеры со смешанными экспозициями – чтобы создать комплексную среду жизни для нескольких видов животных одновременно. Это даст людям понимание природных связей и уязвимости дикой природы", – поясняет Трантин.

Кроме вольеров для животных в Киевском зоопарке значительное внимание уделяют таким инфраструктурным элементам, как ветеринарная клиника, научная лаборатория, кормокухня.

"Строительство приматника и современной кормокухни очень важно еще и тем, что эти объекты являются маркерами уровня зоологического парка. И, конечно, ЕАЗА в первую очередь, обращает внимание именно на содержание приматов, как один из очень сложных видов, и на рациональный, современный менеджмент кормления всей коллекции. Ведь процесс обеспечения кормами – один из самых важных в любом зоопарке. Эти два объекта станут нашим трамплином для получения полноправного членства в ЕАЗА уже в ближайшем будущем", – отмечает Трантин.

Без современного ветеринарного сопровождения, различных полноценных рационов и научной лабораторной работы обеспечить европейский уровень развития зоопарка очень трудно.

"Чем ближе мы к ЕАЗА, тем больше ценных и редких животных будет у нас в коллекции, тем более компетентным и современным должен быть менеджмент зоопарка – это и разработка рационов, и новые виды кормов и их хранения, и клинический анализ полного цикла, и генетические и паразитологические исследования. ЕАЗА очень ждет завершения строительства этих объектов. Мы работаем, чтобы скорее выйти на новый уровень и стать образцовым зоопарком – природоохранным и научным учреждением", – поясняют в зоопарке.

Для работы современных зоопарков важны научные исследования и проекты, в том числе в дикой природе. Здесь Киевский зоопарк лидирует в стране.

"Мы запустили первый в Украине Центр восстановления редких видов. И наши специалисты в сотрудничестве с Академией наук, различными национальными парками и заповедниками запустили программы по разведению и реинтродукции хомяков, сусликов, рукокрылых, черного аиста. Уже были успешные выпуски в природу аиста и хомяка. В планах и другие краснокнижные виды – например, саламандра. Кстати, именно с нашей подачи охранный статус хомяка европейского повысили до критически угрожаемого на международном уровне. То есть, теперь это более приоритетный вид, чем гигантская панда! Мы ведем мониторинговые проекты по грызунам, хищникам, диким лошадям в заповедниках и национальных парках, в частности работаем с Чернобыльским биосферным заповедником, национальным парком Хотинский и многими другими", – добавляет Кирилл Трантин.

Он отмечает, что ученые и ветеринары Киевского зоопарка активно сотрудничают и обмениваются опытом с зарубежными специалистами.

"Для проведения ветеринарных осмотров и организации практических семинаров к нам приезжали специалисты крупнейшего в Европе Института ветеринарии дикой природы и зоопарков им. Лейбница (Германия). Мы проводили международную конференцию зоологов по картированию находок редких видов, посвященную созданию Атласа млекопитающих Европы. Наши сотрудники посещали зоопарки в разных странах (Испания, Швеция, Великобритания), чтобы привезти новый опыт и внедрять его здесь – в Украине. Мы сотрудничаем с различными научными проектами – от Польши до Китая, чтобы презентовать зоопарк на мировом уровне. Киевский зоопарк также активно сотрудничает с центрами реабилитации диких животных, помогая со спасением и лечением", – рассказывает нам Кирилл Трантин.

Кстати, на днях в Киевском зоопарке у семейства антилоп нильгау – Мушки и Малика, родились два чудесных малыша. Нильгау – это крупнейшая азиатская антилопа. Ее еще называют голубой за красивый голубовато-серый цвет самцов. Этот вид обитает на части полуострова Индостан и на западе Индии. В природе эти антилопы страдают от браконьерства, охоты и уничтожения дикой природы.

В Украине этот вид антилоп успешно размножается в Киевском и других зоопарках. А еще в биосферном заповеднике Аскания-Нова. Именно туда отправятся впоследствии молодые самцы, которые недавно родились в столице. Там они помогут "обновить кровь" и познакомятся со своими родственниками. Они станут частью кропотливой работы Киевского зоопарка по сохранению видов диких животных.

Как открывали Киевский зоопарк после карантина, смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама