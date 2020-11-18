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Как идет строительство Подольско-Воскресенского моста: опубликовано видео

18 ноября, 15:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Строители завершили устанавливать три большие металлоконструкции

В Киеве продолжаются работы по строительству на Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

В частности, строители завершили устанавливать три большие металлоконструкции в направлении улицы Набережно-Крещатицкой.

"Общий вес этих прогонов – 2400 тонн. Устанавливали их с помощью плавучего понтона, оборудованного супердомкратами", – сообщил Кличко.

Также продолжается процесс установления арочной конструкции моста в проектное положение – до него осталось еще 10 сантиметров. Специалисты используют мощные домкраты, которые по миллиметрам опускают огромный прогон. И постоянно контролируют нагрузки на ванты, которые держат конструкцию.

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"А в направлении Троещины уже готовы опоры для будущих прогонов моста. Продолжается и устройство насыпи проезжей части на Русановских садах. Там, кстати, параллельно бетонируют основу для будущей линии метрополитена", – отметил Виталий Кличко.

Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, подходит к завершению.

Отметим, строительство Подольского моста тянется уже больше 15 лет, вокруг него уже возникало несколько скандалов.

К примеру, в июле в киевской прокуратуре сообщили о попытке украсть из бюджета проекта 80 миллионов гривен. Через месяц неизвестные молодые люди украли с мостового перехода новые немецкие тросы.

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Киев мост подольско-воскоресенский мост

Источник: Сегодня

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