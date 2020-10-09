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Как Киев борется с коронавирусом: Кличко проводит брифинг

9 октября, 12:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мэр расскажет о ситуации в городе

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 9 октября, проводит брифинг относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.

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Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина: что изменится в столице

Как известно, в Украине за последние сутки выявили 5804 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. Вылечить от COVID-19 удалось 110 650 инфицированных.

Также мы сообщали, что со следующего понедельника Киев перейдет с "желтой" в "оранжевую" зону карантина. Так, изменится режим работы ночных заведений, проведение общественных и культурных мероприятий.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев Виталий Кличко коронавирус
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