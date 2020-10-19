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Как Киев борется с коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифинг

19 октября, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр рассказал о ситуации в городе

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 19 октября, проводит брифинг относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.

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Как известно, в Украине по состоянию на утро 19 октября подтвердили 4766 новых случаев заражения коронавирусом.

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Напомним, в Ивано-Франковской области от коронавируса умер восьмилетний ребенок – мальчик поступил в больницу в очень тяжелом состоянии.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев Виталий Кличко брифинг

Источник: Сегодня

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