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Как Киев борется с коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифинг

21 октября, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр расскажет о ситуации в городе

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 21 октября, проводит онлайн-брифинг относительно текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.

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По состоянию на утро 21 октября в Украине подтвердили 9719 новых случаев заражения коронавирусом – 315 826 с начала эпидемии. За вторник умер 141 украинец, а выздоровели 2686 человек.

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Напомним, в Киеве от коронавируса умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова. СОVID-19 вызвал у девушки редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гиенна Барре.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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