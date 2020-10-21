Как Киев борется с коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифинг

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 21 октября, проводит онлайн-брифинг относительно текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.
По состоянию на утро 21 октября в Украине подтвердили 9719 новых случаев заражения коронавирусом – 315 826 с начала эпидемии. За вторник умер 141 украинец, а выздоровели 2686 человек.
Напомним, в Киеве от коронавируса умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова. СОVID-19 вызвал у девушки редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гиенна Барре.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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