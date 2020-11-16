Как Киев борется с коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифинг

В понедельник, 16 ноября, мэр Киева Виталий Кличко проводит онлайн пресс-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Глава Киевсовета информирует: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; сколько коек для больных коронавирусом обеспечили в столице; сколько коек с подачей кислорода оборудовали в Киеве; сколько школ и садов закрыты на карантин, а также о поддержке бизнеса.

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В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 921 новый случай коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в столице уже 50 620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

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