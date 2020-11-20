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Как Киев борется с коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифинг

20 ноября, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр рассказал о ситуации в городе

В пятницу, 20 ноября, мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Киевский городской голова проинформирует: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; сколько коек для инфицированных коронавирусом обеспечили в столице и т.д.

Отметим, на утро 20 ноября в Украине подтвердили 14 575 новых случаев заражения коронавирусом (598 085 с начала эпидемии). За четверг умерли 229 украинцев (10 598 с начала эпидемии), а выздоровели 7845 человек (274 324 с начала эпидемии).

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Напомним, с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья.

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Киев статистика Виталий Кличко брифинг

Источник: Сегодня

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