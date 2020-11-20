Как Киев борется с коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифинг

Мэр рассказал о ситуации в городе

В пятницу, 20 ноября, мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

Реклама

Киевский городской голова проинформирует: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; сколько коек для инфицированных коронавирусом обеспечили в столице и т.д.

Отметим, на утро 20 ноября в Украине подтвердили 14 575 новых случаев заражения коронавирусом (598 085 с начала эпидемии). За четверг умерли 229 украинцев (10 598 с начала эпидемии), а выздоровели 7845 человек (274 324 с начала эпидемии).

В тренде Киев парализовали мощные пробки: стоят мосты и центральные магистрали

Напомним, с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья.

Реклама

Смотрите сюжет – как будет проходить Рождество с коронавирусом:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама