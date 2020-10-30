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Как Киев борется с коронавирусом: Кличко проводит прямой эфир

30 октября, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр рассказал о ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко 30 октября проведет прямой эфир и проинформирует о текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко проинформирует: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, инфицированных COVID-19 госпитализированы; сколько коек для больных коронавирусом развернули в столичных больницах; переводить ли на дистанционное обучение столичных школьников; о строительстве Подольско-Воскресенского моста.

Напомним, Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции.

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Также мы сообщали, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" не прошел сертификацию ни в одной западной стране.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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