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Как Киев борется с коронавирусом: онлайн-брифинг Кличко

15 октября, 09:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр расскажет о ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 15 октября, проводит брифинг относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.

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Ранее мы писали ,что 13 октября в Киеве обнаружили 397 человек с коронавирусной инфекцией. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 090.

В Украине за последние сутки выявили 5062 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в мире инфекцию подтвердили у 281 239 человек.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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мэр Киева коронавирус брифинг

Источник: Сегодня

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