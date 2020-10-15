Как Киев борется с коронавирусом: онлайн-брифинг Кличко

Мэр расскажет о ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 15 октября, проводит брифинг относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.

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Ранее мы писали ,что 13 октября в Киеве обнаружили 397 человек с коронавирусной инфекцией. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 090.

В Украине за последние сутки выявили 5062 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в мире инфекцию подтвердили у 281 239 человек.

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