Как Киев борется с коронавирусом: онлайн-брифинг Кличко

Мэр Киева Виталия Кличко дает онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице и заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Также он ответит на вопросы горожан.

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По состоянию на утро 16 октября в Украине:

подтвердили 5992 новых случая заражения коронавирусом (287 231 с начала эпидемии);

летально за последние сутки болезнь закончилась для 106 украинцев (5408 с начала эпидемии);

вылечить от COVID-19 удалось 121 919 инфицированных (2269 – за последние сутки).

Об этом заявил на брифинге глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

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В Киеве в Александровской клинической больнице занято 54 из 55 коек в реанимационном отделении для больных COVID-19 – почти нет свободных мест.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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