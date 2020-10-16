Как Киев борется с коронавирусом: онлайн-брифинг Кличко

Мэр Киева Виталия Кличко дает онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице и заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Также он ответит на вопросы горожан.
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По состоянию на утро 16 октября в Украине:
- подтвердили 5992 новых случая заражения коронавирусом (287 231 с начала эпидемии);
- летально за последние сутки болезнь закончилась для 106 украинцев (5408 с начала эпидемии);
- вылечить от COVID-19 удалось 121 919 инфицированных (2269 – за последние сутки).
Об этом заявил на брифинге глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
В Киеве в Александровской клинической больнице занято 54 из 55 коек в реанимационном отделении для больных COVID-19 – почти нет свободных мест.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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