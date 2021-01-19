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Как на Крещение киевляне окунулись в прорубь (онлайн-трансляция)

19 января, 13:50

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Температура воздуха за окном не испугала народ

В праздник Крещения существует известная ежегодная традиция – нырять в прорубь. Корреспондент "Сегодня" побывал на месте события, где в прорубь в парке Партизанской славы в Дарницком районе окунулись сотни горожан.

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Температура воздуха не испугала народ, а только бодрила. Ведь на улице сегодня минус 17 градусов.

Для многих это Крещение — не первое, когда они окунаются в ледяную воду. На берегу естественно экстремалов ждут близкие с сухими вещами.

Ранее мы сообщали, что некоторые люди поторопились окунуться в ледяные воды Днепра в Крещение еще до восхода солнца.

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Напомним, мы писали как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в январе 2021 года в Украине.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Крещение

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Киев Крещение прорубь купания парк Наталка

Источник: Сегодня

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