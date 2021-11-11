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Как накажут виновных? В Киеве школы проводили очные уроки, несмотря на запрет

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
11 ноября, 18:27
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В городе продолжили работу две школы. Об этом сообщили в полицию
В школах проходил учебный процес / Коллаж "Сегодня"
В школах проходил учебный процес / Коллаж "Сегодня"

В Киеве две школы продолжали вести очные уроки. Хотя на данный момент все школы городаучатся дистанционно из-за вспышки COVID-19.

Об этом сообщает КГГА.

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Детали

На момент визита мониторинговых групп школу пускала школьников и других посетителей. В заведении проходил учебный процес.

О признаках уголовного нарушения по ст. 325 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений" сообщили полиции.

Болеет много детей

Школы Киева перевели на дистанционное обучение из-за вспышки COVID-19. Как рассказал мэр города Виталий Кличко, в эту волну коронавируса болеет много детей. Есть как в тяжелом состоянии, так и вовсе летальные исходы.

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Статистика коронавируса в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1550, медработников – 529.

За прошлые сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.

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