Как оформить карту киевлянина льготникам? Рассказываем все подробности

Право на льготы имеют ветераны войны, ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской ЧАЭС, дети войны, ветераны труда, пенсионеры, лица с инвалидностью и другие

Карту киевлянина также могут оформить льготные категории людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве оформить карточку киевлянина может каждый, в том числе и люди льготных категорий.

Подробнее о том, как этом сделать – читайте далее в материале "Сегодня".

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Что нужно иметь для оформления карточки киевлянина льготникам?

Для граждан, имеющих право на льготы, необходимо обратиться в одно из отделений Ощадбанка и заполнить анкету-заявление и подписать договор.

Список документов

При себе необходимо иметь следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

документы о льготах;

справку о взятии на учет лица, перемещающегося с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции, если не зарегистрированы в г. Киеве.

После того, как вы получили готовую карту киевлянина, необходимо обратиться в районное управление труда и социальную защиту населения по месту регистрации для идентификации льготной категории и активации социального приложения карты.

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Для этого необходимо предоставить копии документов:

паспорт (2 копии 1-й и 2-й страниц и последнего места регистрации);

идентификационный номер (2 копии);

льготное удостоверение (ветеран войны, ветеран труда, дети войны, пенсионное удостоверение);

справку о взятии на учет лица, перемещающегося с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции, если не зарегистрированы в Киеве.

Кто имеет право на льготы?

ветераны войны;

ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской ЧАЭС;

дети войны;

ветераны труда;

пенсионеры, лица с инвалидностью;

реабилитированные лица – пенсионеры;

жертвы нацистских преследований;

ветераны военной службы и органов внутренних дел;

многодетные родители;

неработающее трудоспособное лицо, которое осуществляет уход за ребенком с инвалидностью и получает государственную социальную помощь или социальную пенсию;

неработающее трудоспособное лицо.

Сколько стоит оформление карты киевлянина

Оформление карты производится бесплатно. Для льготных категорий населения обслуживание карты также происходит бесплатно, со всех других за обслуживание карты взимается сумма 120 гривен в год. Первая оплата производится через год после пользования картой.

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