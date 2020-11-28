Как пирожки в кафе: на Петровке продают книги навынос вопреки карантину (фото)

Продавцы на книжном рынке "Петровка" в Киеве воспользовались опытом своих коллег. Книги, как и пирожки в кафе, там сегодня продают навынос.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Входы на торговые ряды закрыт, однако возле них стоят "зазывалы". При виде потенциального клиента они подходят и тихо спрашивают о том, какая книга нужна покупателю.
"Я приехал за календарями на 2021 год. Увидел, что рынок закрыт. Аж в шутку подумал, что не купить календари для офиса – плохая примета", – рассказал нам один из ожидающих своего заказа киевлянин.
Напомним, это не первое нарушение карантина в столице. Так, к примеру, в парке "Муромец" утром состоялся "Утренний тур по бездорожью". При этом организаторы мероприятия не указали никакой информации о противоэпидемических ограничениях или правилах, а посетители находились на территории без защитных масок.
Позже в том же парке организовали подпольный футбольный матч для детей – пока юные спортсмены играли, их родители наблюдали через окно в дверях помещения. В итоге это привело к тому, что на улице образовалась тесная очередь.
При этом, напомним, в Украине продолжает действовать карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. В частности, запрет касается работы развлекательных локаций. Сайт "Сегодня" напоминает о главных ограничениях.
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