Как ремонтируют СИЗО за счет платных камер. Фото "до и после"

Средства на ремонт брали из денег, которые получили за платные камеры, – всего это 67 239 гривен

Камера для 20 человек до и после ремонта. Коллаж "Сегодня"

В Киевском следственном изоляторе закончили ремонт в камере на 22 человека. Деньги на работу взяли из доходов за аренду платных камер в СИЗО.

Министр юстиции Денис Малюська показал в Facebook, какой была камера и как преобразилась после ремонта.

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На фото видно, что из помещения убрали старую мебель и поставили новую. Также покрасили стену. В ванной комнате оборудовали новый душ, поставили унитаз и новый умывальник с зеркалом.

Новая ванная в СИЗО. Коллаж "Сегодня"

По словам Малюськи, стоимость ремонта – 67 239 гривен.

"Традиционно, ни копейки средств налогоплательщиков потрачены не были", – добавил министр.

Напомним, ранее руководство Минюста представило обновленный корпус Киевского следственного изолятора, отремонтированный по норвежскому образцу.

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Отметим, в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенные теперь могут за деньги получить камеру с лучшими условиями.

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