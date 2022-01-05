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Как справиться с буйными соседями – советы юриста (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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5 января, 21:58
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Специалисты говорят, что бороться с таким людьми тяжело, долго, но возможно

В Киеве буйный сосед отравляет жизнь десяткам людейв многоэтажке. Некоторые жители даже хотят совсем переехать.

Что терпят жители многоэтажки

Мужчина может просто бить руками или пяткой в пол, а также облокотиться на стену и бить в нее. Такие "веселые ночи" устраивает один из соседей.

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"Он очень часто принимает алкогольные, психотропные и другие вещества, а из-за этого у него поведение становится неадекватное. Он начинает кричать так, что его слышно на улице. Очень часто приходят его друзья с улицы, бездомные, которые начинают с ним пить, а затем устраивают разборки", – рассказывает житель дома Максим.

Максим со своей семьей уехал на праздники к родственникам, чтобы Новый год встретить в покое. Дебошир живет на 13-м этаже, но утверждает, что соседи его оговаривают и шумят это другие.

Не помогают в данной ситуации даже полицейские, жалуются жители дома.

"Воняет здесь каждый день, кричат, а еще там бомжи. Даже полицейские не помогают. Они приезжают, проводят воспитательную работу, но это не действует. Гулянки в квартире продолжаются", – говорит житель дома Самар.

Что может помочь?

Таких горе-соседей в Украине миллионы. Юристы говорят, бороться с ними тяжело, долго, но возможно.

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"Можно, например, поставить кнопку экстренного вызова полиции. Будет быстрый приезд полиции и нужно пытаться документировать все действия, проводить видеонаблюдение. Надо добиваться, чтобы полиция выполняла свои обязанности, а если не выполняет, нужно
писать жалобы", – говорит юрист Олег Голубенко.

Главное, говорят юристы, воздержаться от самосуда и запастись терпением.

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