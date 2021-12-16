Как в американских фильмах: мы узнали, как выглядит полицейский участок в Борисполе (фото)

В Борисполе Киевской области полиция показала то, как начала следить с помощью видеокамер за собой и задержанными. Кроме того, копы продемонстрировали "полицейский участок будущего", сообщает корреспондент "Сегодня".
"Внедряется специальная система, когда с помощью видеокамер контролируется работа полицейских и поведение задержанных. Делается это по нескольким причинам: теперь есть возможность контролировать работу полицейских, наблюдать за тем, как ведут себя задержанные и пресекать возможные попытки суицидов. Кроме того, бывают случаи, когда задержанные предъявляют претензии к полиции, заявляя о насилии. Теперь помещения под видеоконтролем и это даст возможность оперативно выяснить истину. Например, Бориспольское райуправление полиции оборудовано 18-ю видеокамерами практически во всех помещениях, где может находиться задержанный. Исключение составляет комната для общения с адвокатами – там хоть и есть видеокамера, но она не записывает звук", – рассказали нам полицейские.
Также копы показали помещение, где за решеткой будут содержаться правонарушители. По новым нормам там есть кондиционер, водопровод и туалет.
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Как уточнил начальник полиции Киевской области, именно Бориспольское управление стало одним из первых, потому как сюда могут доставляться из аэропорта "Борисполь" иностранцы, нарушившие закон.
Платные камеры в СИЗО
В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.
Что находится в платной камере:
- обычная или двухъярусная кровать с деревянными быльцами;
- стол и стулья;
- шкаф для одежды;
- огороженный санузел;
- полка;
- смеситель и умывальник;
- телевизор с подставкой;
- микроволновка;
- урна;
- инвентарь для уборки.
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