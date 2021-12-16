Как в американских фильмах: мы узнали, как выглядит полицейский участок в Борисполе (фото)

Бориспольское райуправление полиции оборудовано 18-ю видеокамерами практически во всех помещениях

В каких условиях содержат правонарушителей в Борисполе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Борисполе Киевской области полиция показала то, как начала следить с помощью видеокамер за собой и задержанными. Кроме того, копы продемонстрировали "полицейский участок будущего", сообщает корреспондент "Сегодня".

"Внедряется специальная система, когда с помощью видеокамер контролируется работа полицейских и поведение задержанных. Делается это по нескольким причинам: теперь есть возможность контролировать работу полицейских, наблюдать за тем, как ведут себя задержанные и пресекать возможные попытки суицидов. Кроме того, бывают случаи, когда задержанные предъявляют претензии к полиции, заявляя о насилии. Теперь помещения под видеоконтролем и это даст возможность оперативно выяснить истину. Например, Бориспольское райуправление полиции оборудовано 18-ю видеокамерами практически во всех помещениях, где может находиться задержанный. Исключение составляет комната для общения с адвокатами – там хоть и есть видеокамера, но она не записывает звук", – рассказали нам полицейские.

Как в кино. Комната с зеркальным стеклом / Фото: Сегодня

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Также копы показали помещение, где за решеткой будут содержаться правонарушители. По новым нормам там есть кондиционер, водопровод и туалет.

В "каталажке" теперь есть кондиционер / Фото: Сегодня

Как уточнил начальник полиции Киевской области, именно Бориспольское управление стало одним из первых, потому как сюда могут доставляться из аэропорта "Борисполь" иностранцы, нарушившие закон.

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Комната для общения задержанных с адвокатами / Фото: Сегодня

Платные камеры в СИЗО

В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.

Что находится в платной камере:

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обычная или двухъярусная кровать с деревянными быльцами;

стол и стулья;

шкаф для одежды;

огороженный санузел;

полка;

смеситель и умывальник;

телевизор с подставкой;

микроволновка;

урна;

инвентарь для уборки.

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